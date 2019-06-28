С начала года в Липецкой области сгорели больше 40 автомобилей
По данным ГУ МЧС Липецкой области, с начала этого года в регионе пожарные тушили горящие машины более 40 раз. Напомним, что последний автопожар произошел этой ночью, 28 июня, на улице Скороходова у мэрии Липецка, где сгорели два внедорожника «Порше Кайен».
МЧС просит автомобилистов особо внимательно относится к пожарной безопасности своих авто. Предотвратить автопожар помогут несколько важных правил.
В первую очередь необходимо всегда иметь в машине правильно установленный, полный и пригодный к использованию огнетушитель. Если в автомобиле часто перегорают лампочки или предохранители, нужно ехать в автосервис – не исключено, что это результат короткого замыкания, из-за которого может начаться пожар. Также надо всегда следить за топливными шлангами, и все провода под капотом должны быть изолированы.
А чтобы уберечь машину от поджога, надо оставлять ее на ночь либо в закрытом гараже, либо на охраняемой парковке, и всегда закрывать окна и двери.
ИСТОЧНИК KP.RU