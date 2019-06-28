Воронежские власти заявили, что хам на «зебре» в Липецке не имеет отношение к администрации

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-28T16:43:36+03:00

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В пресс-службе правительства Воронежской области прокомментировали видео с припаркованным на «зебре» в Липецке белым «Мерседесом». Напомним, что возмущенные липчане сняли на видео иномарку с воронежскими номерами, которая перегородила дорогу пешеходам и водителям на улице Балмочных. Под лобовым стеклом «Мерседеса» был некий пропуск «Администрация Воронежской области», поэтому автохама приняли за чиновника.

Как сообщили в пресс-службе, автомобиль на видео не принадлежит структурам правительства Воронежской области. В базе регионального правительства числятся номера с буквами «ааа» и «воа», а у нарушителя буквенное значение «аан». Более того, орган власти в соседнем регионе официально называется «Правительство Воронежской области», а не администрация, как указано на бумаге под лобовым стеклом.

Администрация Воронежской области возмутила липчан автохамством.vk.com/myregion48

То есть водитель «Мерседеса» не просто автохам, в еще и выдает себя за сотрудника органов власти, вводя граждан в заблуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU