В Липецке из-за коммунальных работ перекрыли Северный проезд

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-28T17:14:12+03:00

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В Липецке перекрыли дорогу на Северном проезде в сторону улицы Московской. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с ремонтом инженерный сетей.

Ремонтные работы проходят на проезжей части у дома № 12 на улице Московской. В связи с тем, что коммунальщикам пришлось разрыть участок проезжей части, проезд по улице закрыли. Точная дата окончания ремонта не сообщается. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и заранее выбирать альтернативный объезд.

Напомним, что 17 июня ночью в вырытую на улице в яму провалилась «Волга», водитель которой ехал с выключенными фарами и не заметил котлован. Машину доставали с помощью тросов рабочие, тогда в результате ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU