Путин назначил нового члена Общественной палаты вместо мэра Липецка

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-28T17:34:15+03:00

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После того, как Евгения Уваркина стала полноправным мэром Липецка, в Общественной палате освободилось место, которое занимала градоначальник до победы на голосовании. Напомним, Уваркина официально возглавила администрацию Липецка 25 июня, набрав 25 голосов депутатов горсовета.

В связи с новой должностью, она сложила полномочия члена палаты. При этом по закону, в Общественной палате должно быть 158 членов, из них 40 человек утверждает указом президент, 43 человека представляют общественные объединения и 85 членов представляют общественные палаты регионов.

Согласно указу президента от 28 июня, вместо Уваркиной членом Общественной палаты стал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

ИСТОЧНИК KP.RU