Путин назначил нового члена Общественной палаты вместо мэра Липецка
После того, как Евгения Уваркина стала полноправным мэром Липецка, в Общественной палате освободилось место, которое занимала градоначальник до победы на голосовании. Напомним, Уваркина официально возглавила администрацию Липецка 25 июня, набрав 25 голосов депутатов горсовета.
В связи с новой должностью, она сложила полномочия члена палаты. При этом по закону, в Общественной палате должно быть 158 членов, из них 40 человек утверждает указом президент, 43 человека представляют общественные объединения и 85 членов представляют общественные палаты регионов.
Согласно указу президента от 28 июня, вместо Уваркиной членом Общественной палаты стал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников.
ИСТОЧНИК KP.RU