В Липецке избавились от незаконного павильона, где ремонтировали обувь

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-30T15:10:23+03:00

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В Липецке продолжается работа по перемещению самовольно размещенных киосков. Как сообщила пресс-служба мэрии, на этот раз управление потребительского рынка очистило территорию около дома 48/1 по улице Космонавтов.

Напомним, по данным городской администрации, в Липецке более 1200 нестационарных торговых объектов. Их руководители заключили договоры на размещение. Незаконных киосков - 84. Из них 19 - самовольно размещенные. У остальных истекли сроки аренды. Кроме того, в 30 киосках города нелегально торгуют алкоголем. Их также ликвидируют.

ИСТОЧНИК KP.RU