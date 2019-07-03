Липчанин, задержанный за поножовщину у бара, заявил о самообороне

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-03T12:33:31+03:00

Мужчина, которого подозревают в покушении на убийство 34-летнего спортсмена в Липецке, отрицает свою вину

Изменить размер текста: A A

В Липецке задержали 35-летнего мужчину. Он подозревается в покушении на убийство. Речь идет о происшествии, которое случилось в воскресенье, 30 июня. Возле бара по проспекту Победы злодей порезал липчанина.

По данным пресс-службы регионального СКР, у подозреваемого возник конфликт с 34-летним спортсменом. Они вышли на улицу из питейного заведения, чтобы выяснить отношения. Там липчанин нанес своему оппоненту не менее 17 ударов ножом, повредив потерпевшему внутренние органы. Спортсмен активно сопротивлялся. Свидетели вызвали скорую помощь. В итоге липчанина с множественными колото-резаными ранами доставили в больницу. Сейчас жизни горожанина ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство». Подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Однако, вину липчанин не признает. По его словам, он лишь оборонялся от противника.

Расследование уголовного дела продолжается. Допрашиваются свидетели происшествия, назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU