2019-07-03T12:33:31+03:00
Происшествия

Липчанин, задержанный за поножовщину у бара, заявил о самообороне

Мужчина, которого подозревают в покушении на убийство 34-летнего спортсмена в Липецке, отрицает свою вину
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин, задержанный за поножовщину у бара, заявил о самооборонеЛипчанин, задержанный за поножовщину у бара, заявил о самооборонеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке задержали 35-летнего мужчину. Он подозревается в покушении на убийство. Речь идет о происшествии, которое случилось в воскресенье, 30 июня. Возле бара по проспекту Победы злодей порезал липчанина.

По данным пресс-службы регионального СКР, у подозреваемого возник конфликт с 34-летним спортсменом. Они вышли на улицу из питейного заведения, чтобы выяснить отношения. Там липчанин нанес своему оппоненту не менее 17 ударов ножом, повредив потерпевшему внутренние органы. Спортсмен активно сопротивлялся. Свидетели вызвали скорую помощь. В итоге липчанина с множественными колото-резаными ранами доставили в больницу. Сейчас жизни горожанина ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство». Подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Однако, вину липчанин не признает. По его словам, он лишь оборонялся от противника.

Расследование уголовного дела продолжается. Допрашиваются свидетели происшествия, назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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