На двух улицах Липецка появились новые "лежачие полицейские"

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-08T17:01:37+03:00

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На двух улицах Липецка появились "лежачие полицейские". Как сообщили в управлении главного смотрителя города, на проезжих частях в районе домов № 39а по улице Меркулова и № 1 по улице Водопьянова обустроили искусственные неровности.

В мэрии уточняют, что знаки, предупреждающие участников движения о "лежачих полицейских", уже установлены. Разметку планируют нанести на следующей неделе. Всех водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим при проезде данных участков.

Липчанам также напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. К сожалению, некоторые водители их нагло игноируют. Так, в минувшие выходные неизвестный на черной иномарке проехал на красный сигнал светофора. Видео можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU