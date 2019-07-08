На двух улицах Липецка появились новые "лежачие полицейские"
На двух улицах Липецка появились "лежачие полицейские". Как сообщили в управлении главного смотрителя города, на проезжих частях в районе домов № 39а по улице Меркулова и № 1 по улице Водопьянова обустроили искусственные неровности.
В мэрии уточняют, что знаки, предупреждающие участников движения о "лежачих полицейских", уже установлены. Разметку планируют нанести на следующей неделе. Всех водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим при проезде данных участков.
Липчанам также напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. К сожалению, некоторые водители их нагло игноируют. Так, в минувшие выходные неизвестный на черной иномарке проехал на красный сигнал светофора. Видео можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU