2019-07-08T17:01:37+03:00
Авто

На двух улицах Липецка появились новые "лежачие полицейские"

Соответствующие знаки уже установлены, разметка появится на следующей неделе
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: администрация Липецка.фото: администрация Липецка.
Изменить размер текста:

На двух улицах Липецка появились "лежачие полицейские". Как сообщили в управлении главного смотрителя города, на проезжих частях в районе домов № 39а по улице Меркулова и № 1 по улице Водопьянова обустроили искусственные неровности.

В мэрии уточняют, что знаки, предупреждающие участников движения о "лежачих полицейских", уже установлены. Разметку планируют нанести на следующей неделе. Всех водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим при проезде данных участков.

Липчанам также напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. К сожалению, некоторые водители их нагло игноируют. Так, в минувшие выходные неизвестный на черной иномарке проехал на красный сигнал светофора. Видео можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке браконьер сетью выловил рыбы на 30000 рублей
В зоопарке Липецка родился 10-ый зубренок
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
До середины июля липчанам запретили появляться в лесах
В Липецке приступили к благоустройству Нижнего парка
«Ребенок до сих пор в коме»: следователи начали проверку после сообщения липчанки о неудачных родах
В Липецке черная иномарка проехала на красный
В Липецке ищут мужчину, пропавшего в Курской области
В Липецке из пожара эвакуировали 20 человек, пострадал грудной ребенок
Под Липецком подросток без прав на «Калине» вылетел в кювет – водитель и школьница в больнице
У липчанина из квартиры украли 30 бутылок водки
Под Липецком мужчина облил горючей смесью любовницу и поджег
Женщина под Липецком нашла два огромных гриба
Известный политик Никита Исаев проведет несколько встреч в Липецке
В Липецкой области под суд отправится парень-уклонист
В Липецке продолжаются поиски 24-летнего Сергея Чекрыжова
В понедельник 7 улиц Липецка останутся без воды, 3 - без света
В Липецке задержали мужчин, выращивающих наркотики у себя дома
В Липецке на улице Катукова грузовик "притерся" к автобусу
В Липецке из-за газового баллона рухнул и загорелся частный дом
В Археологическом парке Аргамач проходит четвертый межрегиональный фестиваль фолк-музыки «Вереск»
В Липецке иномарка въехала под грузовик