В День города в Липецке пройдет фестиваль воздушных шаров

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-09T14:18:17+03:00

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В следующую субботу, 20 июля, по случаю Дня города в Липецке впервые пройдет фестиваль воздухоплавания «Над нашими домами». Над городом будут кружить 10 аэростатов. Воздушные шары поднимутся в воздух в 18.30, управлять ими будут высококвалифицированные пилоты. В течение полутора часов, до 19.00, аэростаты будут летать над районами Липецка.

Изюминкой фестиваля станут трюки, которые исполнят пилоты на площади Петра Великого. Там установят кольцо, в которое будут пытаться попасть участники фестиваля. Для этого воздушный шар опустится до высоты 7-8 метров над землей. После аппараты снова наберут высоту и поплывут над городом дальше.

Напомним, что в этом году День города в Липецке обещают провести с особым размахом. 19 и 20 июля липчан ждет множество интересных фестивалей и других мероприятий. В город так приедут известные артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU