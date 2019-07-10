Успейте получить субсидию до полумиллиона рублей на развитие бизнеса в Липецке

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-10T10:00:31+03:00

Изменить размер текста: A A

До 31 июля 2019 года администрация города принимает заявки от предпринимателей на возмещение затрат. Эта мера поддержки создана для развития молодежного предпринимательства. Уже 9 лет департамент экономического развития поддерживает бизнесменов, возмещая им понесенные затраты на открытие собственного дела.

Получить субсидию могут начинающие предприниматели в возрасте до 30 лет или люди старше 30, имеющие справку из центра занятости о том, что они были безработными. Для получения субсидии иметь ИП или ООО можно не дольше 12 месяцев с момента регистрации.

Предоставив бизнес-план на ближайшие два года, предприниматель должен предусмотреть рабочие места в своей компании минимум для 2-х человек.

Для участия в отборе на субсидию нужно заполнить заявку, анкету, заявление, справку и написать бизнес-план. Более подробная информация в прикреплённом файле «ПОРЯДОК».

Весь пакет документов принимают до 31 июля 2019 года по адресу: 398001, г. Липецк, пл. Театральная, 1, 4 этаж, кабинет 408 или приёмная.

Телефон для справок: +7 (4742) 239-204 Людмила Чаплыгина. Перечень документов и порядок субсидии можно узнать на сайте департамента экономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU