2019-07-11T12:14:53+03:00
Общество

Первый скейт-парк в Липецке обещают открыть в День города

Липчане смогут покорить "Вулкан" и прокатиться по "Радуге"
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке появится скейт-паркВ Липецке появится скейт-паркФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В парке Победы продолжают возводить первый в Липецке скейт-парк. Специалисты уже завершают заливку основных элементов. Об этом сообщили в этот четверг, 11 июля, в пресс-службе мэрии.

Кстати, над созданием скейт-парка работают профессиональные спортсмены. Один из них - мастер спорта по горнолыжному фристайлу Владимир Галайко. По его словам, на площадке есть все, чтобы начинающие смогли получить первичные навыки. А опытные скейтеры совершенствовали мастерство. "Стрит зона", разноуровневая горка "Вулкан", парапет для скольжения "Радуга" и "Бассейн" - вот основные элементы на площадке.

Напомним, скейт-парк планируют открыть ко Дню города. Рабочим осталось выполнить заливку пола и благоустроить прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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