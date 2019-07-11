Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-11T12:41:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- В банкоматах каких банков я могу без комиссии снимать и вносить деньги на карту «Открытия»?

- Снятие – в любых банкоматах. Пополнить вашу карту быстрее всего можно с карты любого другого российского банка в нашем интернет-банке, мобильном приложении для iOS и Android, а также на специальной странице сайта, через банкоматы группы «Открытие» - круглосуточно. Кроме того, банк «Открытие» выпустил в прошлом году Opencard. Среди главных преимуществ карты – бесплатное обслуживание без дополнительных условий, снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков до 500 000 рублей в месяц, а также денежные переводы по реквизитам и платежи с карточного счета без комиссий и лимитов.

- Какие преимущества, кроме экономии времени, частный клиент получает при использовании продуктов банка он-лайн?

- Открыть вклад можно в пару нажатий — ставка будет выше, чем в отделении. Удобный калькулятор поможет рассчитать доход, а управлять вкладом сможете прямо в приложении. На одном экране — оплата телефона, интернета, ЖКХ и транспорта, а еще переводы на свои карты, клиентам «Открытия» и других банков. Здесь же можно погасить кредит или пополнить счет любимой онлайн-игры.

- Новый закон о долевом строительстве как-то отразится на работе банка с рядовыми дольщиками?

- Новый закон о долевом строительстве предусматривает открытие эскроу-счетов, предназначенных для учёта и блокировки денежных средств, полученных от дольщиков. Это исключит возможность нецелевого расходования застройщиком средств, предназначенных на возведение жилья. Таким образом, для рядовых дольщиков повысится уровень надёжности ипотечных сделок. Банк контролирует целевое использование застройщиком денежных средств дольщиков на предмет соответствия разрешенным или явно запрещенным операциям согласно 214-ФЗ. Банк осуществляет проверку документов для подтверждения платежа. Если банк выявит платеж не соответствующий ФЗ, то соответствующую информацию направит в ЕИСЖС. Перечень разрешенных операций и перечень запрещенных операций изложен в ст. 18 214-ФЗ.

- Что интересного банк может предложить для желающих открыть валютный счет?

- Банк может предложить вклад «Основной доход» в долларах США со ставкой до 2,5% годовых. Ежемесячная капитализация процентов или ежемесячная выплата удобным для вас способом: на текущий счет, на счет «до востребования», на банковскую карту. Вклад можно открыть как в любом отделении банка, так и самостоятельно, через интернет-банк. Можно открыть в пользу третьего лица.

- В каких благотворительных проектах, курируемых банком, можно поучаствовать? – хочется быть уверенным, что вложенные мною средства пойдут именно тем, кто в них нуждается.

- Банк поддерживает целый ряд социальных проектов. Прежде всего, это благотворительная программа банка «Открытие» и Фонда Константина Хабенского. Банк «Открытие» предоставит юридическим лицам возможность подключиться к программе благотворительности в интернет-банке для малого бизнеса. Для всех пользователей с 1 июня станет доступен предзаполненный шаблон платёжного поручения, в который остается только внести сумму пожертвования и оформить быстрый платеж. Уже несколько лет «Открытие» помогает фонду «Вера» строить систему паллиативной помощи в России. Банк поддерживает организацию «Волонтеры в помощь детям-сиротам» — одной из самых крупных, прозрачных и известных организаций в России, которая борется за права детей-сирот.

- Насколько банки сегодня заинтересованы в привлечении средств населения на депозиты? Насколько привлекателен этот источник привлечения финансирования в современных условиях по сравнению с другими механизмами?

- Существует одно банковское правило: чем ниже ключевая ставка, тем ниже процент по вкладу. Иными словами, при снижающейся ключевой ставке, банку легче занять деньги у ЦБ, чем на рынке у вкладчиков. Соответственно, каждый банк выстраивает свою политику по процентным ставкам. На сегодняшний момент банку дешевле привлекать денежные средства именно вкладчиков, что отражается на процентных ставках всех банков.

- Каковы сегодня главные требования вкладчиков к депозитам? Что еще важно для потребителя, кроме размера процентных ставок?

- В первую очередь вкладчики выбирают между процентными ставками, но есть ряд иных требований клиентов: срок размещения, комфорт в обслуживании и различные небанковские услуги, которые может предоставить банк клиенту при размещении определенной суммы вклада (премиальное обслуживание).

- На что обращать внимание вкладчику, чтобы не стать жертвой недобросовестной конкуренции?

- В первую очередь, когда стоит вопрос о размещении денежных средств, необходимо рассматривать надежные банки (например, банки с господдержкой). Если вкладчик все же размещает денежные средства в коммерческие банки, рекомендуется придерживаться страховой суммы в 1,4 миллиона рублей, которая будет гарантированно возвращена. Кроме того, необходимо всегда уточнять принцип начисления процентов, так как у разных банков разные алгоритмы начисления.

ИСТОЧНИК KP.RU