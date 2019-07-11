К поискам липчанина, пропавшего после аварии, подключился Следственный комитет

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-11T16:04:34+03:00

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Уже месяц в Липецке разыскивают 24-летнего Сергея Чекрыжова. Напомним, ночью 12 июня мужчина ушел из дома по проспекту Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ту ночь он попал в аварию. При этом липчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП было зафиксировано. После происшествия Сергей пропал.

Липчанина ищут его родственники, полиция, волонтеры. В этот четверг, 11 июля, стало известно, что к поискам подключился Следственный комитет Липецка. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, проводится дослественная проверка по факту безвестного исчезновения мужчины.

Приметы: рост 170 сантиметров, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза, татуировка на левой руке от плеча до запястья.

Был одет: черная футболка с изображением зданий, спортивные бриджи, черные кроссовки на белой подошве, черная кепка.

С собой: черная борсетка.

Всех, кто видел Сергея Чекрыжова или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: дежурный следственного управления - 8 910 742 98 27, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU