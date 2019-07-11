К поискам липчанина, пропавшего после аварии, подключился Следственный комитет
Уже месяц в Липецке разыскивают 24-летнего Сергея Чекрыжова. Напомним, ночью 12 июня мужчина ушел из дома по проспекту Победы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ту ночь он попал в аварию. При этом липчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП было зафиксировано. После происшествия Сергей пропал.
Липчанина ищут его родственники, полиция, волонтеры. В этот четверг, 11 июля, стало известно, что к поискам подключился Следственный комитет Липецка. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, проводится дослественная проверка по факту безвестного исчезновения мужчины.
Приметы: рост 170 сантиметров, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза, татуировка на левой руке от плеча до запястья.
Был одет: черная футболка с изображением зданий, спортивные бриджи, черные кроссовки на белой подошве, черная кепка.
С собой: черная борсетка.
Всех, кто видел Сергея Чекрыжова или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: дежурный следственного управления - 8 910 742 98 27, 02 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU