2019-07-12T11:11:54+03:00
Общество

В День города липчане увидят авиашоу «Соколов России»

Фигуры высшего пилотажа покажут пилоты на Набережной 20 июля
Лия МУРАДЬЯН
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Авиашоу пройдет на НабережнойАвиашоу пройдет на НабережнойФото: Лия МУРАДЬЯН
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В следующие выходные, по случаю празднования Дня города для липчан подготовили потрясающий сюрприз. В субботу, 20 июля, жители и гости Липецка увидят авиашоу пилотажной группы авиацентра «Соколы России».

Шоу начнется в 12.00. Впечатляющие фигуры высшего пилотажа на самолетах Су-27 можно будет наблюдать в течение 23 минут. Затем на Набережной пройдут показательные выступления группы парашютистов из 10 человек. Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди парашютистов будут сербские спортсмены, которые выступят в рамках Года Российско-Сербской дружбы.

Там же на Набережной пройдут и другие мероприятия: в 11.00 начнется интерактивный праздник для детей, показательная регата и весь день будет проходить чемпионат Липецка по пляжному волейболу.

В этом году Липецку исполняется 316 лет. Напомним, что День города в этом году отпразднуют с особым размахом. Липчан ждет фестиваль воздушных шаров, выступление известных групп и много других увлекательных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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