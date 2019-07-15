Под Липецком перевернулся "Фольксваген": погибла 20-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-15T10:59:29+03:00

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением [фото]

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В минувшую субботу, 13 июля, в Грязинском районе "Рено" столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был 13-летний подросток. Мальчика с травмой госпитализировали. По предварительным данным, 46-летний водитель иномарки нарушил дистанцию.

В воскресенье, 14 июля, в селе Доброе "Дэу-Нексия" врезалась в "ВАЗ-2109". Пострадали две пассажирки иномарки. Девушек 15-ти и 18-ти лет госпитализировали с травмами.

В тот же день на автодороге Вербилово - Грязное - Боринское произошла трагедия. 21-летний водитель "Фольксвагена" не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина перевернулась. В ДТП погибла 20-летняя пассажирка иномаркии. Травмы, полученные в аварии, оказались смертельными.

В Сселках водитель "Ауди" наехал на 13-летнюю велосипедистку. Медики оказали помощь девочке и отпустили.

Напомним, что еще один человек погиб в минувшие выходные в ДТП. В Задонском районе "Шкода" наехала на 49-летнего мужчину. Пешеход шел по проезжей части. Мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU