В Липецке будут судить пенсионера, который застрелил двоих рыбаков

СЕГОДНЯ 18:30 2019-07-15T18:30:51+03:00

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В Липецке завершается судебное разбирательство по кровавой расправе над двумя рыбаками, в убийстве которых обвиняется 70-летний пенсионер. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, вердикт ему вынесут присяжные во вторник, 16 июля. Само преступление произошло 4 июля 2018 года на берегу озера Духовое, где рыбачили двое приятелей 61 и 60 лет.

Напомним, тела двоих застреленных мужчин нашли 5 июля, позже задержали и стрелка. Согласно материалам дела, утром пенсионер поссорился с охотниками и открыл по ним огонь из гладкоствольного ружья.

Хватило двух выстрелов – первый в 61-летнего рыбака и второй в его 60-летнего друга. Но этого пенсионерку показалось недостаточно и он ударил 61-летнего мужчину ножом и еще чем-то тяжелым по рукам и спине. Однако оба рыбака умерли от огнестрельных ран.

Во время обыска в доме у стрелка в селе Карамышево Грязинского района, нашли порох и боеприпасы, которые хранились без разрешения. Уголовное дело возбудили по трем статьям – убийство двоих человек, незаконное хранение боеприпасов и хранение взрывчатых веществ – 155, 222 и 222.1 статьи УК.

ИСТОЧНИК KP.RU