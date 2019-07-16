2019-07-16T11:05:29+03:00
Происшествия

Страшное ДТП под Липецком: "Шакман" въехал в "Киа" и вылетел на встречку

Стали известны подробности аварии с загоревшимися грузовиками
Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки автоинспекторы выявили 1 701 нарушение правил дорожного движения на дорогах Липецкой области. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 57 человек не пристегнулись ремнями безопасности. 1 361 раз липчане превысили скорость движения. Также произошло 36 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 15 июля, на улице 40 лет Октября Липецка "Лада" столкнулась в мотоциклом. ДТП произошло во дворе одного из домов. 17-летнего мотоциклиста с травмой госпитализировали.

Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей в понедельник вечером в районе села Ситовка. По предварительным данным, водитель грузовика "Шакман" нарушил дистанцию и столкнулся с движущимся впереди "Киа". Больше груз вынесло на встречку. Там он врезался лоб в лоб с КамАЗом (бетономешалкой). Грузовики загорелись. 44-летний водитель КамАЗа погиб на месте. Видео с места аварии можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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