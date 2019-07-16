2019-07-16T11:51:33+03:00
Происшествия

Под Липецком в кювет вылетел "Мерседес": водитель погиб

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком перевернулся Мерседес. Водитель погибПод Липецком перевернулся Мерседес. Водитель погибФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В минувший понедельник, 15 июля, в Хлевенском районе 14-летний подросток на мопеде влетел в "Хендай". Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Липецкой области, несовершеннолетнего с травмами госпитализировали. По предварительным данным, парень нарушил очередность проезда, из-за чего и произошло столкновение.

В тот же день в Становлянском районе 31-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в световую опору. Его с травмами доставили в больницу.

Трагедия произошла в понедельник вечером в Добровском районе. Там на трассе Доброе - Кореневщино 36-летний водитель "Мерседеса" вылетел в кювет. Машина перевернулся. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. Мужчина получил смертельные травмы.

Напомним, что еще одна жуткая авария произошла под Липецком. В районе села Ситовка столкнулись "Шакман", КамАЗ и "Киа". Большегрузы загорелись. Погиб водитель КамАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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