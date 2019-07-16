Присяжные признали невиновным липецкого пенсионера в расстреле рыбаков

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-16T15:36:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецком областном суде заслушали вердикт присяжных по делу 70-летнего пенсионера, который, по версии следствия, застрелил двоих рыбаков на берегу озера. Напомним, тела мужчин 60 и 61 лет нашли 5 июля 2018 года на берегу озера Духовое. По данным обвинения, пенсионер застрелил приятелей из гладкоствольного ружья, а также ударил одного из них ножом и тупым предметом.

Кроме этого пожилого мужчину обвиняли в хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, которые нашли в доме в Грязинском районе во время обыска по уголовному делу о двойном убийстве.

Как сообщили в пресс-служб Липецкого областного суда, по факту убийства присяжные признали подсудимого невиновным, по боеприпасам – виновен, но заслуживает снисхождения.

Пока пенсионер под стражей. Суд объявил перерыв до 18 июля. В четверг обсудят последствия вердикта, стороны предложат квалификацию, после чего суд огласят приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU