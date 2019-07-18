2019-07-18T09:53:21+03:00
Происшествия

В ДТП с уходящим от погони пьяным водителем в Липецке пострадали два подростка

Всего за сутки на дорогах региона в четырех авариях травмы получили 7 человека
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ДТП пострадали 4 человекаВ ДТП пострадали 4 человекаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Стали известны подробности аварии с пьяным водителем «ВАЗа», который уходил от погони по встречной и разбил две машины. Напомним, авария произошла 17 июля после 20.00 на улице Студеновской.

ДТП пьяный водитель.

По уточненной информации, это была «десятка», которой управлял 21-летний парень. Сначала он влетел в «Рено Дастер», за рулем которого была 27-летняя девушка, затем в стоящий «Рено Меган». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, помимо водителя в «десятке» пострадали два подростка 15 и 16 лет – всех троих увезли в больницу. Также травмы получила девушка на «Рено», ей оказали помощь и отпустили.

Кроме этого в Липецкой области за день пострадали еще два подростка. В Ельце примерно в то же время на улице Верхней неизвестный водитель сбил 12-летнего школьника и сбежал. Ребенок получил травмы.

Еще один подросток пострадал в Добринском районе около 21.00. В селе Павловка на Центральной улице не справился с мопедом 16-летний водитель. Мопед перевернулся, подростку потребовалась помощь врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке парня ограбили на остановке
Как будут ходить автобусы в Липецке в День города
Пьяный водитель, уходя от погони, устроил страшную аварию в Липецке
В четверг в Липецке прохладно, возможны грозы
Спасатели вытащили из воды 4 липчан, перевернувшихся на байдарке
Автобус, поворачивая, столкнулся с «ВАЗом» в Липецке
В Липецке в сквере на улице Ленина укладывают беговую дорожку
Часть Липецка на весь день останется без питьевой воды
Пропавшего в Липецке пенсионера нашли волонтеры в больнице
Липецким пчеловодам выплатят компенсацию за нанесенный ущерб
Липчане чаще всего травятся грибами-двойниками
В Липецке пропал пенсионер, который нуждается в помощи
Липецкий дальнобойщик погиб в страшной аварии с грузовиками под Рязанью
В Липецке водитель сбил детей на велосипеде и сбежал
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
Пять машин столкнулись утром в центре Липецка
В Липецкой области задержали за кражи трех подростков, один из Тулы
В Липецке задержали банду, которая по ночам воровала канализационные люки
В Липецке в ДТП едва не взорвалась автоцистерна
На трассе М-4 под Липецком «Матиз» намотало на столб
В среду в Липецке до +26, дожди и грозы
Лучшие сельскохозяйственные кооперативы работают в Липецкой области
В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 5 - без воды