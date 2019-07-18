В ДТП с уходящим от погони пьяным водителем в Липецке пострадали два подростка

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-18T09:53:21+03:00

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Стали известны подробности аварии с пьяным водителем «ВАЗа», который уходил от погони по встречной и разбил две машины. Напомним, авария произошла 17 июля после 20.00 на улице Студеновской.

ДТП пьяный водитель.

По уточненной информации, это была «десятка», которой управлял 21-летний парень. Сначала он влетел в «Рено Дастер», за рулем которого была 27-летняя девушка, затем в стоящий «Рено Меган». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, помимо водителя в «десятке» пострадали два подростка 15 и 16 лет – всех троих увезли в больницу. Также травмы получила девушка на «Рено», ей оказали помощь и отпустили.

Кроме этого в Липецкой области за день пострадали еще два подростка. В Ельце примерно в то же время на улице Верхней неизвестный водитель сбил 12-летнего школьника и сбежал. Ребенок получил травмы.

Еще один подросток пострадал в Добринском районе около 21.00. В селе Павловка на Центральной улице не справился с мопедом 16-летний водитель. Мопед перевернулся, подростку потребовалась помощь врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU