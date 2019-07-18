В ДТП с уходящим от погони пьяным водителем в Липецке пострадали два подростка
Стали известны подробности аварии с пьяным водителем «ВАЗа», который уходил от погони по встречной и разбил две машины. Напомним, авария произошла 17 июля после 20.00 на улице Студеновской.
ДТП пьяный водитель.
По уточненной информации, это была «десятка», которой управлял 21-летний парень. Сначала он влетел в «Рено Дастер», за рулем которого была 27-летняя девушка, затем в стоящий «Рено Меган». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, помимо водителя в «десятке» пострадали два подростка 15 и 16 лет – всех троих увезли в больницу. Также травмы получила девушка на «Рено», ей оказали помощь и отпустили.
Кроме этого в Липецкой области за день пострадали еще два подростка. В Ельце примерно в то же время на улице Верхней неизвестный водитель сбил 12-летнего школьника и сбежал. Ребенок получил травмы.
Еще один подросток пострадал в Добринском районе около 21.00. В селе Павловка на Центральной улице не справился с мопедом 16-летний водитель. Мопед перевернулся, подростку потребовалась помощь врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU