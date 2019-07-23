Новый Глава Липецкой митрополии прибыл в Липецк

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-23T09:35:47+03:00

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В минувший понедельник, 22 июля, в Липецкк прибыл новый глава Липецкой митрополии - Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Арсений. Напомним, Синод назначил его в начале июля, после удовлетворения прошения митрополита Никона о почислении его на покой.

Митрополит Арсений прибыл на Липецкую землюФото: Липецкая митрополия

Так, в кафедральном соборном храме Рождества Христова Липецка Владыка Арсений совершил чин молебного пения о призвании помощи Святого Духа перед началом всякого дела. После службы митрополит обратился с молящимся с архипастырским словом.

Днем Глава Липецкой митрополии посетил Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Там он поклонился мощам святителя Тихона, а после пообщался с митрополитом Никоном.

Митрополит Арсений прибыл на Липецкую землюФото: Липецкая митрополия

ИСТОЧНИК KP.RU