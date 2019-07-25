2019-07-25T13:12:55+03:00
Общество

В Липецке ремонтируют рельсы: трамваи встали

Приостановили движение электротранспорта от остановки «Кольцо 9 микрорайона» до Центрального рынка
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке приостановили движение трамваевВ Липецке приостановили движение трамваевФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 25 июля, в районе Центрального рынка Липецка ремонтируют трамвайные пути. Из-за этого временно приостановили движение трамваев №1 и №1к от остановки «Кольцо 9 микрорайона» до остановки «Центральный рынок». После окончания работ трамваи вновь пустят по привычному маршруту. Ориентировочно, в 2 часа дня.

Альтернатива трамваям уже есть – автобус, который движется по временной схеме «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в ночь с пятницы на субботу в областном центре перекроют второстепенную дорогу на проспекте Победы. Там собираются устанавливать ливневки. Все работы планируют завершить в следующий понедельник, 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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