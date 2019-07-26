В Липецке на неделю перекрыли часть улицы Доватора

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-26T10:26:55+03:00

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В Липецке перекрыли дорогу по улице Доватора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Там в районе школы №45 (дом №4 по улице Папина) проводят аварийные работы. Специалисты ремонтируют теплосети. Участок возле школы перекрыли. По предварительным данным, работы должны закончить к следующей пятнице, 2 августа. Тогда движение вновь будет восстановлено. А пока липчан просят выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что в эту ночь, с 26 на 27 июля, в областном центре временно перекроют второстепенку на проспекте Победы - участок от улицы 60 лет СССР до Кольцевой. Там будут устанавливать ливневки. Работы по устройству дождевой канализации должны завершить в понедельник, 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU