2019-07-26T10:26:55+03:00
Общество

В Липецке на неделю перекрыли часть улицы Доватора

Возле школы №45 ремонтируют теплосети
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Из-за аварийных работ на теплосети перекрыли часть улицы ДоватораИз-за аварийных работ на теплосети перекрыли часть улицы ДоватораФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке перекрыли дорогу по улице Доватора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Там в районе школы №45 (дом №4 по улице Папина) проводят аварийные работы. Специалисты ремонтируют теплосети. Участок возле школы перекрыли. По предварительным данным, работы должны закончить к следующей пятнице, 2 августа. Тогда движение вновь будет восстановлено. А пока липчан просят выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что в эту ночь, с 26 на 27 июля, в областном центре временно перекроют второстепенку на проспекте Победы - участок от улицы 60 лет СССР до Кольцевой. Там будут устанавливать ливневки. Работы по устройству дождевой канализации должны завершить в понедельник, 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Второстепенку на проспекте Победы перекроют на неделю
Липецкого пенсионера, обвиняемого в убийстве рыбаков, приговорили к 5 годам тюрьмы за хранение боеприпасов
В Липецке появятся бесшумные мусоровозы
Под Липецком из дома пенсионера вынесли 26 икон, фарфоровый сервиз и книги
Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Липецкую область
Ночью под Липецком вспыхнул жилой дом
Липчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 58 иностранцев
В Липецке в ДТП с двумя иномарками пострадал 5-летний мальчик
Росгвардейцы рассказывают липчанам, как уберечь квартиру от воров во время отпуска
В Липецке за неделю подешевел бензин, на 0.1%
МЧС: на Липецк надвигается гроза с сильным ветром
В Липецке и области циркулирует энтеровирус
В Молодежном парке Липецка может появиться зона барбекю
Липецкие фермеры получат гранты на развитие производства
В Липецке ремонтируют рельсы: трамваи встали
Суд не смягчил приговор каскадерам, которые на ходу ограбили фургон с ювелиркой
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
Липецкий «Металлург» обыграл «Строгино» всухую
В Липецке молодая девушка выбила дверь дома и вынесла микроволновку
Под Липецком "Нива" влетела в мотоцикл: 16-летнего подростка госпитализировали
Подрядчик не успевает в срок сдать школу в районе Манежа
В четверг 24 улицы Липецка останутся без света, 6 - без холодной воды
В августе в Нижнем парке Липецка перекроют участок с аттракционами
В Липецке в ночь на субботу перекроют второстепенную дорогу на проспекте Победы
Липчанину грозит срок за поножовщину
Средняя зарплата в Липецке за год выросла на 10% и оставила 33541 рубль