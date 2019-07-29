2019-07-29T08:35:05+03:00
Спорт

Липецкий «Металлург» выбыл из борьбы за Кубок России

Наши футболисты потерпели поражение в Белгороде
Алена Ивашова
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 июля, в воскресенье состоялся матч в Белгороде. Липчане сражались с «Салютом» в 1/128 финала.

Первый тайм завершился довольно неплохо со счетом 2:1 в пользу липецкой команды. Однако после перерыва белгородцы вышли вперед и забили еще два гола.

В конце игры «Металлург» получил право на пенальти, но у Александра Харина, к сожалению, не получилось сравнять счет.

Теперь команде Липецка остается сконцентрироваться на чемпионате 1 августа. «Металлург» будет играть с «Химиком-Арсеналом» в Новомосковске.

Напомним, что ранее липецкий «Металлург» обыграл «Строгино» всухую со счетом 4:0. Это был вторая победа в сезоне ПФЛ, что дало болельщикам надежду, увидеть любимую команду в финале Кубка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24