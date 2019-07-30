В Липецке новый начальник департамента дорог

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-30T13:29:27+03:00

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В Липецке назначили нового начальника городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Напомним, что предыдущий председатель, Алексей Бахтин, покинул пост 9 апреля этого года. С 10 апреля обязанности руководителя исполнял Николай Воронин, именно он и возглавил подразделение мэрии, но уже без приставки и.о.

Николай Воронин официально вступил в должность в этот вторник, 30 июля, сообщили в пресс-службе мэрии. Он родился в 1976 году в Липецке, окончил Мичуринский аграрный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В администрации работал с 2015 года, два года был ведущим инженером отдела техконтроля управления главного смотрителя. Год возглавлял отдел дорожного хозяйства, с лета 2018 года был заместителем председателя.

ИСТОЧНИК KP.RU