2019-07-30T15:07:52+03:00
Общество

На новые евроконтейнеры в Липецке выделили 20 млн. рублей

До конца года они появятся на 300 площадках города
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке появятся евроконтейнерыВ Липецке появятся евроконтейнерыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке появятся новые евроконтейнеры. До конца года планируется переоборудовать около 300 мест мусорных площадок в разных районах областного центра. По информации пресс-службы мэрии, на эти цели из городской казны выделено 20 млн. рублей.

Евроконтейнеры сделаны из прочного пластика, поэтому им будут не страшны ни удары, ни морозы. Они также оснащены колесами. Основание площадок сровняют с примыкающей территорией. От фильтрата почву защитит асфальтобетон.

Кстати, некоторые контейнерные площадки незначительно перенесут. Но об изменении местоположения площадок обещают посоветоваться с местными жителями.

Напомним, что в областном центре появились бесшумные мусоровозы. Уже скоро на уборку города выйдут 6 новых машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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