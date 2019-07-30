2019-07-30T16:52:44+03:00
Общество

В Липецке сдают многострадальный дом, который дольщики ждали 8 лет

Долгострой на Неделина-Фрунзе введут в эксплуатацию 31 июля
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке сдают в эксплуатацию многострадальный долгострой на пересечении улиц Неделина и Фрунзе. Этот дом бросил обанкротившийся «Строй-Град» еще в 2016 году. К слову, дольщики именно этой компании первыми начали выходить на улицы с массовыми митингами еще задолго до «Европейского».

А строить дом начали еще в 2011 году, сдать должны были в 2014, но сроки несколько раз переносили, пока стройка совсем не заморозилась, тогда люди и вышли на улицы. Застройщику делали несколько «последних китайских» предупреждений, но это только затягивало сроки, в итоге достраивать пришлось другой фирме.

Как сообщили в пресс-службе областного управления строительства и архитектуры, дом введут в эксплуатацию 31 июля в 17.00. Люди ждали этого 8 лет. Всего в доме 161 квартира, выкуплено – 155, «обманутыми» признали 60 дольщиков.

Сейчас в регионе 20 многоквартирных домов с обманутыми дольщиками. По 19 домам нашли инвесторов на 5 млрд. рублей. Благодаря чему в начале этого года сдали два дома в «Европейском». Пока остается нерешенной судьба долгостроя на улице 50 лет НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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