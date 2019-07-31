Новый детский сад появился в Елецком районе

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-31T10:14:14+03:00

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В селе Лавы Елецкого района открылся новый детский сад. Двухэтажное здание построили за два года, дошкольное учреждение смогут посещать 60 детей в возрасте от двух лет. В торжественной церемонии открытия принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Это знаменательное событие. Раньше в селе никогда не было дошкольного учреждения, родители возили детей в Елец, что было проблематично. Здание рассчитано на 60 мест и уже сейчас записаны 58 маленьких жителей села Лавы. Такими темпами скоро нужно будет открывать еще один детский сад», - сказал Игорь Артамонов

В детском саду есть групповые, игровые, спальные комнаты, раздевалки, просторный музыкальный и спортивные залы. Комфортные условия с учетом возрастных особенностей созданы в трех дошкольных группах.

Во дворе образовательного учреждения для каждой группы обустроены площадки с беседками и песочницами. Пищу для дошколят будут готовить в модернизированной школьной столовой. На строительство детского сада было потрачено 44 млн рублей, из которых 39,6 млн рублей - средства областного бюджета, 4,4 млн рублей выделено из муниципальной казны.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU