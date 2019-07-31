2019-07-31T10:29:51+03:00
Общество

Обновленный Центр культуры и досуга открыт в Становлянском районе

Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии открытия
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Торжественное открытие после капитального ремонта Центра культуры и досуга состоялось в деревне Плоты Становлянского района. Красную ленточку перерезали врио главы региона Игорь Артамонов и глава муниципалитета Сергей Никитин.

В Плотах сегодня живут более 500 человек. Здание старого Дома культуры было построено ещё в 1967 году и ни разу серьезно не ремонтировалось. А здесь располагается библиотека, занимаются танцами дети, в хоре поют деревенские пенсионеры.

В этому году 6,5 млн рублей из областного и муниципального бюджетов израсходовали на замену крыши, перекрытий и дверей. В зале на 130 мест обновили кресла для зрителей, сменили декорации сцены. На 180 тыс рублей закупили музыкальной и видеоаппаратуры. Территорию перед зданием центра заасфальтировали и благоустроили. Капремонт проведен в рамках областной программы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".

"У вас очень красивые дома, зеленые улицы и новый досуговый центр, где жители самого разного возраста смогут найти занятие по душе, - сказал на церемонии открытия Игорь Артамонов. - Именно такой и должна быть малая родина, чтобы люди не уезжали, создавали семьи, рожали детей. Мы будем и дальше помогать развитию сельских территорий в регионе. И так, всем миром, повышать уровень жизни людей в Липецкой области, строить прекрасное будущее для наших детей и внуков". Затем Игорь Артамонов посмотрел в обновлённом центре концерт местной самодеятельности.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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