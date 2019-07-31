2019-07-31T10:32:23+03:00
Происшествия

В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал человек

Авария произошла на улице Московской
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с тремя машинами на улице МосковскойДТП с тремя машинами на улице МосковскойФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Серьезное ДТП случилось во вторник вечером, 30 июля, на улице Московской в Липецке. Там около 21.00 столкнулись три автомобиля: «Дэу-Нексия», «Калина» и «Приора». По данным ГИБДД аварию спровоцировал 36-летний водитель иномарки, который ехал на большой скорости.

В итоге «Нексия» на полном ходу протаранила две отечественные легковушки. В этой аварии пострадал сам водитель иномарки, медики оказали ему помощь и отпустили.

Также стали известны подробности ДТП на ж/д переезде улицы Московской. Как сообщает автоинспекция, 39-летний водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу «Калине», за рулем которой был 19-летний парень. Последнему также понадобилась помощь медиков, но до больницы дело не дошло.

Всего за сутки на дорогах региона в двух ДТП пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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