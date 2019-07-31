2019-07-31T19:08:55+03:00
Общество

В ночь на четверг в Липецке всего +10 градусов

Также липчанам напоминают о сильном ветре
Юлия КЛЮЕВА
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В ближайшие дни в Липецке будет прохладно. Где же лето?В ближайшие дни в Липецке будет прохладно. Где же лето?Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 1 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью довольно прохладно – около 5-10 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 17 м/с. Об этом липчан предупреждали спасатели.

В светлое время суток в регионе максимум прогреется до 19 градусов выше ноля. Ветер усилится – 9-14 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 735 мм рт.ст.

В пятницу, 2 августа, в Липецке будет пасмурно. Ночью до +13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +18 градусов. После обеда синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный 6-9 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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