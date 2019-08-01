2019-08-01T13:44:08+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Липецкой области определили в 9726 рублей

В сравнении с I кварталом года он вырос на 4.1%
Лия МУРАДЬЯН
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Прожиточный минимум выросПрожиточный минимум выросФото: Лия МУРАДЬЯН
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Прожиточный минимум в Липецкой области установили за II квартал 2019 года. По данным Липецкстата, в среднем он составил 9726 рублей. Для трудоспособных – 10515 р в месяц, пенсионерам – 8152 р., для детей – 9840.

В сравнении с I кварталом этого года величина прожиточного минимума выросла на 4.1%. Стоимость продуктов питания в потребительской корзине увеличилась на 3.8%, остальные товары из корзины подорожали на 4.2%, услуги – 4.3 %.

Сейчас средняя стоимость потребительской корзины составляет 9095 рублей, в эту сумму входят: продукты питания – 4413 р., непродовольственные товары – 2249 р., услуги – 2433 р. Расход по обязательным платежам и сборам граждан в месяц оценили в 631 рубль. На детей и пенсионеров этот пункт не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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