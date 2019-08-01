2019-08-01T17:12:04+03:00
Происшествия

Дело о махинациях с квартирами сирот в Липецке передают в суд

Окончательный ущерб оценили в 5.5 млн. рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Чиновнику грозит 10 лет тюрьмыЧиновнику грозит 10 лет тюрьмыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке завершилось расследование громкого дела о махинациях с квартирами детей-сирот. Напомним, директора «Эксплуатации жилищного фонда» задержали в июле прошлого года. А преступление имело место в 2017 году, когда Минобрнауки и администрация области выделили субсидии на покупку жилья сиротам в размере 187.5 млн. рублей.

По данным следствия, распоряжаясь контрактной службой, начальник управления создавал такие условия на торгах, что выиграть могла только одна определенная фирма. В итоге жилье для сирот покупали по значительно завышенной стоимости. Махинации вскрылись во время прокурорской проверки. Позже в ходе обысков сотрудники СК нашли 50 таких контрактов.

Махинации Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ущерб областному и федеральному бюджету составил 5 424 178 рублей. Начальнику управления вменили часть 3 статьи 285 – злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями. Обвинительное заключение уже подписали. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы и лишение права работать на государственной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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