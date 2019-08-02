2019-08-02T10:11:52+03:00
Происшествия

Власти Липецка помогут семье 8-летней девочки, которая погибла в ДТП в Крыму

Деньги многодетной семье выделят из резервного фонда администрации
Лия МУРАДЬЯН
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В аварии пострадали пять детейВ аварии пострадали пять детейФото: ГУ МВД по Республике Крым
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Администрация Липецка окажет материальную помощь семье 8-летней девочки, которая погибла в страшной аварии в Крыму. Напомним, трагическое ДТП с липецкой многодетной семьей случилось 28 июля на трассе «Таврида», где столкнулись «Ссонг-Янг», «Мерседес Бенц GLK 220», «Мерседес 500S» и «Шкода Октавия». В первой иномарке ехали липчане с тремя детьми. Девочка скончалась в реанимации. Также в больницу попал старший сын и 5-летний мальчик. Младший ребенок в тяжелом состоянии, он перенес две операции и находится в реанимации. Всего в той аварии пострадали пять детей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, оказать помощь семье решила мэр города Евгения Уваркина, деньги выделят из резервного фонда администрации Липецка. Липчане выражают соболезнования родителям и близким погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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