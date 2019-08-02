2019-08-02T14:05:25+03:00
Происшествия

Под Липецком будут судить парня, который жестоко убил таксиста, не желая платить за проезд

19-летний липчанин 10 раз ударил ножом водителя такси
Лия МУРАДЬЯН
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Липчанину грозит 15 летЛипчанину грозит 15 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали дело о жестоком убийстве таксиста, которое произошло в Ельце в конце февраля этого года. Напомним, все случилось 27 февраля в поселке Елецкий. Опоздав на автобус, 19-летний парень решил доехать из Ельца в поселок на такси, при том что денег у него не было.

На адресе таксист понял, что пассажир не собирается платить и заблокировал двери. Но негодяй оценил сумму дороже человеческой жизни. Он достал нож и 10 раз ударил водителя. Изрезанный таксист выбежал на улицу. В это время пассажир сел за руль такси, отогнал машину в другой двор, выбросил нож и как ни вчем не бывало пошел ночевать к родственникам.

К несчастью, водителю такси не удалось найти помощь, он истек кровью на улице. Позже его тело нашли прохожие и вызвали полицию. Несмотря на все попытки скрыть следы преступления, экспертно-криминалистический центр УМВД и СК смогли его вычислить.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, обвиняемый во всем сознался. Ему вменили убийство и угон — 105 и 166 статьи УК. Липчанину грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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