2019-08-05T11:12:21+03:00
Происшествия

Под Липецком пенсионер на внедорожнике сбил двоих подростков – оба в больнице

За три дня на дорогах региона в девяти ДТП, пострадали 20 человек и 1 погиб
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с погибшим пассажиромДТП с погибшим пассажиромФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД, за прошедшие 3 дня, со 2 по 4 августа, на дорогах Липецкой области в 9 авариях пострадали 20 человек и 1 погиб. Одно из серьезных ДТП случилось вечером 2 августа в районе деревни Заря. Там на подъезде к трассе Добринка – В.Матренка 61-летний пенсионер на «Ниве-Шевроле» сбил двоих подростков. Школьники 12 и 16 лет попали в больницу.

Еще одна авария 3 августа произошла в селе Трубетчино Добровского района. НА улице Постовой 40-летняя женщина за рулем не уступила дорогу 21-летнему мотоциклисту – обоих увезли в больницу.

В тот же день в Задонском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись «Нисан» и «Рено». По данным автоинспекторов, 19-летний водитель первой иномарки выехал на встречную и влетел в «Рено», за рулем которого был 59-летний мужчина. В ДТП пострадали оба водителя и три пассажира с обеих машин, включая 15-летнюю девушку.

Также стали известны подробности аварии с «Мерседесом» и «Маздой» на Тамбовской трассе. Как выяснилось, 52-летний водитель «Мерседеса» не уступил дорогу второй иномарке, за рулем которой была 24-летняя девушка. В этом ДТП погибла 49-летняя пассажирка немецкого авто, еще два пассажира «Мерседеса» и водитель попали в больницу. Также пострадала и девушка на «Мазде».

Последнее ДТП с пострадавшими случилось в воскресенье вечером, 4 августа, в Добровском районе. 26-летний водитель «Кии» въехал в «Рено» с 19-летний водителем. Травму получил водитель первой иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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