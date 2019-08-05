Во вторник на 11 улицах Липецка отключат свет

5 Авг. 18:55 2019-08-05T18:55:23+03:00

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Во вторник, 6 августа, в некоторых домах Липецка отключат свет. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Так, на несколько часов без электричества останутся жители домов частного сектора по следующим адресам: улица Ангарская, Шахматная, Автодорожная, Алфавитная, переулок Малый, Бытовой, Ландшафтный, Клеверный, Чистый, Дружный и переулок Технологический. Свет отключат в 9 утра, а дадут в полдень. Ответы на интересующие вопросы можно получить в диспетчерской по телефонам 075 и 236-075.

Напомним, что в этот понедельник в областном центре произошло аварийное отключение воды. Краны пересохли у липчан, проживающих в домах по улице Ленина, Пролетарская, Интернациональная. Это произошло из-за утечки на водоводе в районе ДС «Звездный». Так, без воды остались 16 386 липчан и 910 юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU