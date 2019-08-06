2019-08-06T11:54:12+03:00
Общество

В Липецке ликвидировали порыв у "Звездного", который оставил без воды более 16000 липчан

Ремонт на трубопроводе завершили ранним утром
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ликвидировали порыв у "Звездного", который оставил без воды более 16000 липчанВ Липецке ликвидировали порыв у "Звездного", который оставил без воды более 16000 липчанФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
Изменить размер текста:

Этой ночью, 6 августа, в Липецке ликвидировали коммунальную аварию у ДС "Звездный", которая оставила без воды 3 улицы. Напомним, в понедельник, 5 августа, возле дома №13 по улице Терешковой произошла утечка на водоводе диаметром 500 мм. Из-за этого в 11.35 некоторым липчанам внепланово отключили воду. Так, без воды остались 16 386 липчан и 910 юридических лиц областного центра. Краны пересохли в домах по улицам Ленина, Интернациoнальная и Прoлетарская.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", ремонт на трубопроводе завершили в 03.35. В 05.20 потребителям дали воду. В организации предупреждают, что в течение дня из крана может политься мутная вода. Не исключается и низкое давление на внутридомовых сетях. На участке, где произошла авария, ведутся работы по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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