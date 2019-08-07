2019-08-07T12:25:35+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке сгорел автомобиль «Дэу Джентра»

Очередной автопожар произошел на улице Ушинского [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Сгоревшая иномарка в ЛипецкеСгоревшая иномарка в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Этой ночью, 7 августа, в Липецкой области полыхал еще один автомобиль. Автопожар произошел на улице Ушинского. Там во дворе дома №18 загорелась «Дэу Джентра».

Сгоревшая иномарка в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сгоревшая иномарка в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, иномарку тушили сотрудники отделения седьмой пожарно-спасательной части. Огонь ликвидировали, на кузове обгорела краска, но пожарным удалось спасти часть салона автомобиля.

Сгоревшая иномарка в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сгоревшая иномарка в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Напомним, что этой же ночью в Ельце сгорели три автомобиля: «ГАЗель», «Лада-Калина» и «ВАЗ». По уточненной информации, пожар был во дворе дома №135 на улице Коммунаров. Там с огнем боролось отделение пожарно-спасательной части №10.

По каждому случаю проходят проверки, эксперты выясняют причину возгорания, а автовладельцы подсчитывают ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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