2019-08-08T16:43:25+03:00
Общество

Пропавшая под Липецком девушка с собакой нашлась

19-летнюю студентку благополучно вернули домой
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области благополучно закончились поиски пропавшей минувшим вечером 19-летней девушки. Напомним, жительница Лебедянского района ушла гулять с крупной собакой вечером 7 августа и не вернулась. Собаку без хозяйки позже заметили жители села и позвонили родственникам, а те забили тревогу. Как сообщают местные, девушку благополучно нашли и вернули домой 8 августа около 15.00.

Сейчас остается не найденным пожилой мужчина. 82-летний Вдовин Алексей Никитович пропал в воскресенье, 4 августа. Вечером он вышел из дома в районе улицы Вермишева и больше его никто не видел. Волонтеры и родственники просят помочь в поиске. Информацию можно сообщить по телефонам: 02 – пoлиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Электронная почта ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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