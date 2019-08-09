В Липецке на следующей неделе перекроют часть улицы Аносова

9 Авг. 16:02 2019-08-09T16:09:00+03:00

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На следующей неделе в Липецке перекроют часть улицы Аносова. Об этом сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства. С 12 по 15 августа здесь проведут работы по подключению к ливневой канализации, возле дома №2. На этот же период времени территорию закроют для движения транспорта. Липецких водителей призывают заранее продумывать маршрут.

Напомним, что до сих пор закрыт второстепенный проезд по проспекту Победы - от улицы 60 лет СССР до Кольцевой площади. Участок обещают открыть для машин не раньше воскресенья, 11 августа. На проезжей части меняют ливневую канализацию. Автомобили должны были пустить по проезду еще на прошлой неделе. Но из-за сложности работ сроки затянулись.

ИСТОЧНИК KP.RU