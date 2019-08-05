5 Авг. 12:32 2019-08-05T12:37:43+03:00

Второстепенку на проспекте Победы в Липецке перекроют еще на неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Второстепенный проезд по проспекту Победы в Липецке будет перекрыт еще неделю. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на участке от проспекта 60 лет СССР до Кольцевой площади устанавливают ливневки. Из-за этого дорогу для транспорта закрыли. Работы должны были завершить к концу прошлой недели, однако этого не случилось из-за их сложности. На сроки работ также повлияли многочисленные коммуникации, проходящие под проезжей частью.

Работы на объекте планируют завершить к концу этой недели. А проезд для автомобилей открыть в воскресенье, 11 августа. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства приносят извинения за неудобства. Водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU