Двух фигурантов дела об убийстве липецкого летчика Олега Пешкова заочно арестовали
Двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, заочно арестовали. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов. Об этом "РИА Новости" сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Суд постановил заключить под стражу Мухаммада Наураза Сохты и Юсефа Шарафа Бузугляна.
Напомним, в 2015 году турецкий истребитель сбил российский военный самолет Су-24. Олег Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались. В этот момент по ним открыли огонь с земли. 45-летний Олег Пешков погиб. Его удостоили звания Героя России. Константину Мурахтину вручили орден Мужества.
ИСТОЧНИК KP.RU