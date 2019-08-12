Двух фигурантов дела об убийстве липецкого летчика Олега Пешкова заочно арестовали

12 Авг. 18:40 2019-08-12T18:43:02+03:00

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Двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, заочно арестовали. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов. Об этом "РИА Новости" сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Суд постановил заключить под стражу Мухаммада Наураза Сохты и Юсефа Шарафа Бузугляна.

Напомним, в 2015 году турецкий истребитель сбил российский военный самолет Су-24. Олег Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались. В этот момент по ним открыли огонь с земли. 45-летний Олег Пешков погиб. Его удостоили звания Героя России. Константину Мурахтину вручили орден Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU