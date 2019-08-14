2019-08-14T19:33:34+03:00
Общество

В четверг в Липецке введут новый автобусный маршрут

Он свяжет площадь Клименкова с 3-им участком
Юлия КЛЮЕВА
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С этого четверга, 15 августа, в Липецке вводится временный маршрут "площадь Клименкова - 3 участок". Автобус будет ходить через Окружную трассу. По данным пресс-службы городской администрации, транспорт выйдет на дороги областного центра на период ремонта улицы Ильича в районе Тракторостроителей.

Автобус стартует в 6.30 с 4 участка. Последний идет в 19.00 с площади Клименкова. Перерыв в движении - с 11 утра до 2 часов дня.

Напомним, накануне, 13 августа, в районе ЛТЗ перекрыли часть дороги от улицы Волгоградская до улицы Зеленая. Там стартовал 3 этап дорожных работ в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Основной объем планируют закончить к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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