2019-08-22T09:51:44+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Сельские территории должны развиваться»

Реконструкция детсада в чаплыгинском селе завершена
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Реконструкция детского сада «Чебурашка» в селе Кривополянье Чаплыгинского района завершена. В торжественном открытии дошкольного учреждения принял участие врио главы региона Игорь Артамонов.

«Замечательно, что в сёлах Липецкой области появляются такие объекты. Это не первый и не последний современный детский сад в селе. Сельские территории должны развиваться. Будем создавать для этого необходимые условия», - отметил Игорь Артамонов.

Реконструкция детского сада в Кривополянье продолжалась в течение двух лет. На работы затрачено более 37 млн рублей. До начала ремонта помещение площадью 340 квадратных метров могло принять всего 30 детей. За счёт новой пристройки возможности учреждения значительно выросли. Теперь детский сад будут посещать вдвое больше малышей, чем до реконструкции.

В здании размещаются три группы и актовый зал. Помещения оснащены современным оборудованием, игровыми комплексами. На территории детского сада установлены спортивная площадка с безопасным резиновым покрытием.

Село Кривополянье самое крупное и динамично развивающееся в Чаплыгинском районе. Численность населения свыше пяти тысяч человек. На территории сельского поселения действуют две школы, Дом культуры, две библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт, офис врача общей практики.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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