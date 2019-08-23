В Липецке выступила Лариса Долина

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-23T14:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедший четверг, 22 августа, в Липецке выступила народная артистка России Лариса Долина. Напомним, концерт московских звезд в областном центре был посвящен Дню Государственного флага РФ. Увидеть любимых артистов на Соборной площади липчане смогли абсолютно бесплатно. Такой подарок горожанам преподнесли в рамках празднования Дней Москвы в Липецкой области.

Лариса Долина выступила в Липецке.

- Такая красивая, элегантная, милая, - поделилась своими впечатлениями гостья Наталья. – Лариса Долина прекрасна, голос завораживает, песни ее очень люблю, они берут за душу! Я подпевала ей громче всех, кажется.

В Липецке выступила Лариса ДолинаФото: Алена ИВАШОВА

Певица поздравила липчан с праздником и даже спела вместе со зрителями песню «Погода в доме». Артистка похвалила липчан, кричала им «Браво!» и аплодировала.

Выступление Ларисы Долиной стало заключительным в программе. Также на сцену вышли группы "Пицца", "Кватро", театр танца "Гжель", солистка Большого театра Ксения Дежнёва, заслуженный артист России Феликс Царикати, финалистка проекта "Голос", певица Тина Кузнецова.

Концерт в ЛипецкеФото: Алена ИВАШОВА

Концерт в ЛипецкеФото: Алена ИВАШОВА

ИСТОЧНИК KP.RU