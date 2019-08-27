2019-08-27T17:48:57+03:00
Общество

Проспект Победы откроют не раньше 5 сентября

В горсовете обсудили «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецка»
Юлия КЛЮЕВА
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На 53 сессии Липецкого горсовета, которая состоялась в этот вторник, 27 августа, парламентарии обсудили «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецка». Ее цель – обеспечить долгосрочное, сбалансированное и скоординированное решение транспортной инфраструктуры. Чтобы этого добиться, нужно развивать общественный транспорт, повышать безопасность дорожного движения, ликвидируя очаги аварийности.

Так, предлагается развивать трамвайное движение, провести реконструкцию проспекта Победы, улицы Баумана, Свиридова и Белянского, создать парковки, управлять движением в местах концентраций ДТП, предоставить общественному транспорту приоритетных прав проезда. Кстати, по словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, проспект Победы должны открыть 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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