В Липецке 2 сентября состоится официальное открытие обновленных площадок парка «Быханов сад»

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-29T15:52:01+03:00

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С 18:00 в парке начнут работу интерактивные площадки и анимационные зоны, на малой сцене пройдет выступление Липецкого джазового оркестра, а на главной сцене выступит сводный хор «CANTUS COR» и другие академические липецкие коллективы.

В 19:00 эстафета будет передана столичной группе «Dream Shadows». Проект неоднократно становился участником крупнейших фестивалей, таких как: «Дикая Мята», «Усадьба Jazz», «Cannes Lions», «ВолгаФест», «Джаз на пруду», «Fresh Sound» и многих других. Фронт-вумен группы Наталья Пугачева также является участницей проекта «Голос».

Около 20:00 на сцену выйдет хедлайнер вечера – проект самого известного хормейстера Михаила Турецкого «SOPRANO». В коллективе представлены все существующие женские певческие голоса. Каждая солистка представляет свой стиль пения, в том числе академический, фольклорный и эстрадно-джазовый. Коллектив неоднократно выступал в качестве почетного гостя на фестивалях «Новая Волна», «Славянский Базар», «Шансон года», «Пять звезд». В 2014 году девушки стали лауреатами «Песни года». В январе 2016 года «SOPRANO» представили Россию на крупнейшем в мире телешоу «SPRING FESTIVAL GLOBAL GALA 2016» в Пекине, а в мае 2016 года – удостоились чести исполнить гимн России перед главной гонкой Гран-при «Формулы-1» в Сочи.

Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU