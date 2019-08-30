2019-08-30T10:40:28+03:00
Общество

В понедельник в Липецке запретят продавать алкоголь

День знаний переносится на 2 сентября
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь запретят прордавать алкогольВ Липецке вновь запретят прордавать алкогольФото: Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник, 2 сентября, в Липецке запретят торговать алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Так, согласно закону "О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области", розничная продажа алкоголя не допускается в День знаний, то есть 1 сентября. Но так как в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, выходной день, то запрет переносится на следующий рабочий день.

Напомним, что в областном центре продажу алкоголя ограничат в эту пятницу. С 4 до 6 часов вечера на площади перед ОЦКНТиК пройдет митинг. Еще одно мероприятие запланировано на вторник, 3 сентября. В 10 часов утра у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны состоится митинг. Из-за этого также на время ограничат продажу алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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