СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-04T13:12:43+03:00

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В эту среду, 4 сентября, в Липецкой области произошла авария. В Ельце столкнулись 3 автомобиля - "Пежо", "Хендай" и "ВАЗ". Как сообщили очевидцы происшествия, ДТП случилось на пересечении улиц К.Маркса и Ленина. Фото с места аварии появились в группе "ДТП Елец".

Под Липецком при столкновении 3 машин перевернулся "Пежо"Фото: СОЦСЕТИ

От удара одна из машин перевернулась. "Пежо" повалился на бок. У "ВАЗа" разбита передняя часть. У "Хендая" пострадал бампер. Информация о пострадавших уточняется. В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Ведь их игнорирование может привести к печальным последствиям. Например, в минувший вторник в Липецке на пешеходном переходе автоледи сбила 80-летнюю старушку. А в Елецком районе столкнулись два тяжелогруза.

Под Липецком при столкновении 3 машин перевернулся "Пежо"Фото: СОЦСЕТИ

Под Липецком при столкновении 3 машин перевернулся "Пежо"Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU