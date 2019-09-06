СМИ: В небе под Липецком столкнулись два истребителя

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-06T09:56:51+03:00

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Под Липецком в ходе тренировочного полета столкнулись два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34, пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на собственные источники. Все произошло в воздухе, во время тренировочного полета, по данным источника, ведущий самолет задел кабину ведомого крылом. Затем при попытке маневрировать, боевые машины столкнулись еще раз в двигатель одного из истребителей попали обломки.

Несмотря на серьезные повреждения, пилотам удалось посадить истребители, никто не пострадал. Оба бомбардировщика принадлежат авиацентру.

Отметим, что официально информация пока не подтверждается. Известно, что на территории региона нередко проходят летно-тактические учения, в ходе которых пилоты отрабатывают дозаправку в воздухе, захват воздушных целей противника и другие боевые задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU